شاهد.. حكيم وحمادة هلال فى صورة طريفة

شارك النجم حكيم جمهوره ومتابعيه بصورة طريفة له مع النجم حمادة هلال، خلال حضورهما حفل زفاف أبنة الفنان ماجد المصري، وظهر حكيم وحمادة هلال في الصورة بنفس الإطلالة بجاكيت باللون الأحمر الداكن، وعلق حكيم علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" لما تبقى انت واخوك الصغير ورايحين المدرسه باليونيفورم "، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه فور نشرها.

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