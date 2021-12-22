نادين نسيب نجيم مع طفلتها ثنائى راقص باحتراف

بعدما أبدت استغرابها وصدمتها من رقص ابنتها، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم فيديوهات وهي ترقص مع ابنتها من خلال موقع الانستجرام الخاص بها، وظهرت نادين ترقص بنفس حركات ابنتها.

حيث علقت علي الفيديوهات قائلة :"عملتلي صف رقص اليوم وبس هاڤن تبلش ترقص زيحوا من الدرب بتبطل توقف وأكيد هيي اشطر مني يؤبرني قلبها و نعومتها الله يحميها يا رب ".

وكان قد تداول عدد من رواد الانستجرام مقطع فيديو تظهر خلاله ابنة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وهي تقوم بحركات راقصة باحتراف، وبدت ابنة نادين ترقص بشكل احترافي على الموسيقى ونال الفيديو إعجاب محبي نجيم، في حين ظهرت نادين وهي في كامل استغرابها من حركات ابنتها شديدة الاحتراف، حيث كانت تقف نادين بعيدًا وهي تراقبها فتجاوبت مع رقص ابنتها بالتمايل، لكن نادين عبرت عن صدمتها في نهاية الفيديو من رقص ابنتها الاحترافي رغم صغر سنها.