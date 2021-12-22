لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها

أعلن الحساب الرسمي للراقصة لورديانا على تطبيق انستجرام، شفائها وعودتها إلى منزلها سالمة بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها خلال الأيام الماضية.

وفي بيان من فريق لورديانا على السوشيال ميديا، تم الكشف عن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى، على أن تستمر على الهلاج في منزلها.

وشكر فريق لورديانا الأطباء على الاهتمام بصحتها، إلى جانب أصدقائها وجمهورها الذين قدموا كل الدعم لها ولأسرتها.

وكشف البيان عن غياب لورديانا خلال الفترة المقبلة للاعتناء بصحتها، على أن تعود قريبا فور تحسنها.