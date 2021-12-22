محمد رمضان يوجه رسالة لـ جمهور العراق

نشر محمد رمضان مقطع فيديو له خلال حفلته في العراق، عبر حسابه الشخصي انستجرام.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يكشف صدرة ويوكد عدم ارتداه قميص واقي .

وعلق علي الفيديو قائلا : " كل الحب لجمهوري الأصيل الغالي ببغداد ".

و أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.

واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فكان ظهوره محمد رمضان في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة، وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي» ، ثم تذكر جملة: « آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».