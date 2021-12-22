نفذ حجز تذاكر الفنان عمرو دياب في موسم الرياض المقرر إقامته يوم 30 ديسمبر الجاري، بعد ساعات من طرحها على الموقع الرسمي.
واشتكى عدد من الجمهور السعودي من نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بهذه السرعة في الوقت الذي عرض فيه البعض بيع ما بحوزتهم في التعليقات.
وأعلن الهضبة عمرو دياب عن إحياء حفل جديد له ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفار رياض سيتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمهور السعودية يشكو من نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.