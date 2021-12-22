جمهور السعودية يشكو من نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الرياض

نفذ حجز تذاكر الفنان عمرو دياب في موسم الرياض المقرر إقامته يوم 30 ديسمبر الجاري، بعد ساعات من طرحها على الموقع الرسمي.

واشتكى عدد من الجمهور السعودي من نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بهذه السرعة في الوقت الذي عرض فيه البعض بيع ما بحوزتهم في التعليقات.

وأعلن الهضبة عمرو دياب عن إحياء حفل جديد له ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفار رياض سيتي.