الراقصة لورديانا تغادر المستشفى وتوجه الشكر للفريق المعالج (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن أدمن حساب الراقصة البرازيلية لورديانا، عن خروجها من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، وحجزها في العناية المركزة.

ونشر أدمن حساب لورديانا على موقع إنستجرام، صورة للراقصة أثناء تواجدها بالمستشفى، وعلق قائلًا: بالنيابة عن لورديانا، يسعدنا أن نعلن خروجها أخيرًا! الحمد لله أنها بخير وستواصل العلاج في المنزل، نود أن نشكر كل الطاقم الطبي ونقدر كل الدعم والحب من العائلة والأصدقاء والمعجبين.. ستأخذ استراحة لتهتم بصحتها وستعود قريبًا.. شكرا لكم جميعا”.

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دخول لورديانا المستشفى

وسبق، وقال أدمن حساب الراقصة البرازيلية لورديانا، إن سبب نقلها للعناية المركزة هو متابعة استقرار حالتها الصحية، وغير معروف سبب مشكلتها الطبية وحلها الجذري.

كما نشر الأدمن صورة لوحدة الرعاية المركزة التي تمكث بها لورديانا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق قائلًا: تحديث.. في الوقت الذي نقف فيه اليوم، قرر الفريق الطبي نقل لورديانا إلى فريق متخصص في وحدة العناية المركزة في 17 ديسمبر من أجل مراقبة استقرار حالتها الصحية ودعم وضعها الصحي.

وتابع أدمن حساب الراقصة البرازيلية لورديانا حديثه قائلًا: يظل عدم الحصول على تفاصيل حول مشكلتها الطبية غير معروف، وسيتم الإفراج عنه بمجرد وصول الفريق الطبي إلى السبب الجذري، نحن نقدر كل دعمك وحبك.. دعونا نصلي من أجلها ونتمنى لها الشفاء الآمن من هذه المرحلة.

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