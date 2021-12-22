الأرصاد عن طقس الأربعاء: سقوط أمطار على القاهرة ليلًا.. وبرودة تصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أحدث صور للأقمار الصناعية، حيث أشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ومناطق من الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل، أنه من المتوقع أن يصاحب السحب؛ سُقوط أمطار مُتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والوجه البحري.

كما نشرت الهيئة عِدة مقاطع فيديو؛ تُوثق سقوط أمطار على عدد من مناطق مُتفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا مُتفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة، في برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وسقوط أمطار غزيرة على الطريق الدولي الساحلي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأربعاء، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد حتى شمال الصعيد؛ يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا؛ تكون خفيفة إلى متوسطة، وفرص لسقوط أمطار على جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى مساء اليوم.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد؛ يكون طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أثناء فترة النهار التي تصل في فصل الشتاء إلى 10 ساعات فقط.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود ليلا طقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة؛ يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

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