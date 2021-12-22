وزير السياحة والآثار يلتقي بأعضاء الدورة ال ٤٦ للتمثيل الدبلوماسي للملحقيين العسكريين

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بأعضاء الدورة ال ٤٦ من المرشحين للعمل كملحقين عسكريين بالخارج وزوجاتهم، وذلك ضمن جهود القوات المسلحة للتوعية وزيادة المعرفة لدى المرشحين للعمل في مجال التمثيل الدبلوماسي العسكري وتأهيلهم للعمل كملحقين عسكريين بالخارج.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالحضور من الملحقين العسكريين وزوجاتهم، مثمناً على الدور الهام الذي يقومون به لتحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج وتعريف العالم بحضارتها العريقة ومقوماتها السياحية المتميزة.

كما قدم وزير السياحة والآثار، عرضاً تقديمياً، استعرض خلاله جهود الوزارة خلال الفترة الماضية ومنها في مجال الحفائر والاكتشافات الأثرية، ومشروعات ترميم الآثار، وتطوير وبناء المتاحف، واسترداد الآثار المهربة، وتطوير المناطق السياحية والأثرية في مصر، مشيرا إلى أنه هناك اهتمام وشغف كبير حول العالم بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدا على أهمية إقامة الاحتفاليات الأثرية القومية والذي من شأنه أن يسلط الضوء على مقومات مصر السياحية والأثرية ويلفت انتباه العالم إلى الحضارة المصرية العريقة.

يأتي ذلك في إطار سعي القوات المسلحة لدعم الجهود الرامية لتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري ونقل الخبرات المختلفة لهم والتي من شأنها مساعدتهم على تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار.

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