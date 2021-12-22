حمو بيكا يهدد بالاعتزال وإغلاق قنواته بعد انخفاض مشاهدات أغنيته الجديدة: كلنا هنشحت (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مغني المهرجانات حمو بيكا عن استيائه من انخفاض عدد مشاهدات أحدث أغانيه “ضحكتها مزيكا” بالتعاون مع فيلو ونور التوت.

قال بيكا في بث مباشر عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “يا عم مارك شوفلنا حل، ممكن أسيب اليوتيوب وأنزل على فيس بوك، أنزل مهرجان يجبلي 11 ألف وأنا عندي 4 مليون متابع”.

وتابع: أنا هقفل كل قنواتي واعتزل المهرجانات.

وتحدث بيكا في البث المباشر عن مجموعة من الموضوعات وكانت أبرز تصريحاته:

– لما انزل تراك على يوتيوب اللي عندي فيه 5 مليون متابع ويتشاف 11 ألف مرة كده يبقى في مصيبة وقلة أدب يا عم مارك شوف لنا حل.

-الصينيين بيجيبوا 35 مليون مشاهدة في يوم عشان بيحبوا بعض، احنا هنا بنبص لرزق الناس.

– شاكوش فتح كافيه، النهاردة الافتتاح وكلنا رايحين له، وقدورة كمان راح عمل كافيه خلاص الفنانين (جضوا) من الحياة.

– عمر كمال فتح ستديو وقاعد يتفرج علي، ابقى كُل مخلل.

– أنا طالع أبلغ مارك رسالة، انتوا كده كده معانا عالعومة، ناجحين انتوا معانا ساقطين انتوا معانا احنا كلنا في مركب واحدة.

– كلنا هنشحت ونشوف لنا جامع.

– يارب تصرف اللي بصرفه، أنا تعبان وميت وباخد حقنة بـ45 ألف جنيه، خدوا فلوسي وأدوني صحتي، صحتي كلها راحت بعد عملي في هذه الوظيفة.

– إذا استمع له 10 أشخاص فقط، فسوف يكمل مسيرته الفنية، ولن يتوقف مهما حدث.

– أنا في الإنجليزي سُفلى.

– مالهم الخرفان مهنتي ومقدرش استغنى عنها، هو أنت تطول تشتغل جزار، أجدادي وأهلي كلهم شغالين المهنة دي.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا، أعلنت من خلاله إيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية، وذلك بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة، وكان أبرزهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وعنبة، ومجدي شطة، وشواحة، ومسلم.

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