أسرار النجوم: إلهام شاهين تكشف كواليس ما دار بينها وبين عادل إمام في فيلم الهلفوت

الرياض - محمد الاطلسي - قبل أسابيع قليلة تصدرت الفنانة إلهام شاهين الترند , بعد تصريحاتها بشأن التبرع بأعضائها بعد الموت.

وكشفت شاهين أنها بصدد استئناف نشاطها الفني حيث تتأهب لتقديم أول عمل لها منذ فترة برفقة الفنان الكبير محمد صبحي.

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وكانت إلهام شاهين، قالت في وقت سابق إنها رفضت عروضا بشأن حصولها على بطولة مطلقة في أفلام مقاولات في بداية عملها بعالم الفن، وذلك مقابل دور صغير في أفلام مهمة مثل «العار» و«أمهات في المنفى»، وذلك لتقديرها للسينما والفن الذي درسته وعشقته.

وحينها قالت الفنانة إلهام شاهين في كلمتها عن تفكيرها في الابتعاد عن الفن بعد عرض فيلم «الهلفوت» عليها لأهميته، وتابعت: «قولت إذا لم أنجح في فيلم الهلفوت أمام عادل إمام، سأعتزل لأن كل مقومات النجاح كانت موجودة في هذا الفيلم، قولت لو الجمهور لم يتقبلني سأبتعد، والحمدلله حصلت من خلال هذا الفيلم على جائزة أحسن ممثلة بفضل عادل إمام الذي كان يغششني ملاحظات مهمة في الفيلم وكذلك المخرج سمير سيف».

وأشارت إلى أنها تشفق على الأحيال الجديدة الذين لا يوجد من يعلمهم لأن كلهم وجوه جديدة من مخرجين ومؤلفين وممثلين، متابعة: «جيلنا مثل مع أساتذة كبار واتعلمنا منهم أشياء ومعاني وأحاسيس جميلة».