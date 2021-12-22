ننشر موعد عرض فيلم مينا مسعود الجديد The Royal Treatment على نتفليكس

أعلن الممثل العالمي من أصل مصري، مينا مسعود، موعد عرض فيلمه الجديد The Royal Treatment على منصة نتفليكس العالمية عبر حسابه على تطبيق انستجرام.
ونشر مينا مسعود الفيديو الدعائي الأول لفيلمه The Royal Treatment المقرر عرضه على منصة نتفليكس يوم 20 يناير المقبل، وهو عمل رومانسي كوميدي.
تدور أحداث فيلم The Royal Treatment حول أمير إحدى الممالك الخيالية "لافانيا"، الذي يقترب حفل زفافه ويبحث عن مصففة شعر لتحسين مظهره، لكنه يقع في حبها ويتمرد على زيجته المرتبة من قبل العائلة الملكية.
ويستعرض الفيلم الشاعري العديد من المشاهد الرومانسية والرقصات وقصة حب الأمير ومصففة الشعر التي تغير حياتها وتقلبها رأسا على عقب.
يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب مينا مسعود كل من لورا مارانو، تشيلسي كريفورد، جاكي درو، وكاميرون رودز، وهو من إخراج ريك جيكبسون.
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