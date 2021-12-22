شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها ”وبحلفلك”

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب احدث أغانيها وهي أغنية بعنوان “وبحلفلك” عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي أشارتفي بدايتها أنها مقتبسة من قصة حقيقية.

أغنيه وبحلفلك من غناء شيرين عبد الوهاب وكلمات محمد مصطفي ملاك ومن ألحان محمود انور ومن توزيع محمد مجدي وتعد واحدة من الاغاني التي طرحتها شيرين عبد الوهاب بشكل منفصل .

كانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت أنها لن تتطرح البومها بشكل مجمع ، ولكنها سوف تتطرحه عن طريق اغاني سينجل عبر قناتها الرسمية أو قناه أحدي شركات الإنتاج.

ونشر أحد معجبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك وثق من خلاله لحظات زيارته للفنانة بمنزلها.

وظهر الشاب في الفيديو يتجول في الشارع ويقترب من منزل شيرين عبد الوهاب، وأعرب عن فرحته بلقائه بها، وتوقيعها له، وزجاجة العطر الخاصة بها (برفيوم) التي أهدتها له.

من جهة أخرى، حققت أغنية “خاصمت النوم" لـ المطربة شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جداً حيث كسرت حاجز ال5 مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها كما احتلت التريند رقم ١ عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

"خاصمت النوم" كلمات : عمرو المصري ، وألحان : عمرو الشاذلي، وتوزيع و مكس : عمرو الخضري، جيتار : مصطفى نصر.