إطلاق أفيش الدورة الجديدة لمهرجان الأقصر تحت شعار ”إعادة اكتشاف مصر”

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية افيش وشعار دورته الحادية عشرة التي من المقرر انطلاقها في الفترة من 4 الي 10 مارس 2022 تحت رعاية وزارة الثقافة و وزارة السياحة والآثار.

قام بتصميم أفيش الدورة الجديدة الفنان الشاب محمود إسماعيل، و هو عبارة عن دمج ما بين الحداثة والتطور التكنولوجي في صناعة السينما مع التمسك بعناصر التراث البصري الذي خلفه لنا الأجداد في كل من الهوية المصرية وكذلك الهويات الأخرى للدول الأفريقية الشقيقة وقد تم استنباط العناصر المرئية في البوستر للتعبير عن السينما من خلال ( يد ) صناعها ممثلة للكادر السينمائي مع بعض الاكسسوارات المعبرة عن الهوية المصرية ودول أفريقيا ، كما جاءت الشمس كأحد رموز الحضارة المصرية القديمة كما تظهر درجات الألوان الروح الشبابية المميزة للمهرجان .

اما شعار دورة 2022 فهو يدور حول "إعادة اكتشاف مصر"، الذي يهدف إلى عرض وتوضيح التراث المصري لكل صناع الأفلام في العالم، وتأتي تلك الرؤية بالتوازي مع الاحتفالات المصرية بالذكرى المئوية للاكتشاف العظيم لمقبرة توت عنخ أمون في وادي الملوك بالأقصر- عاصمة مصر القديمة- على يد عالم المصريات البريطاني هاوارد كارتر عام 1922 ، وثانيا : (ذكرى المئوية الثانية لفك رموز اللغة المصرية القديمة من على حجر رشيد على يد عالم المصريات الفرنسي جان فرنسوا شامبليون عام 1822.

و سوف تركز المائدة المستديرة الرئيسية للمهرجان علي اهمية و جماليات و فرادة مواقع التصوير الأجنبي في مصر للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه مصر وكذلك محاولة فك العوائق التي تقف عقبة في طريق التصوير السينمائي الدولي ، و يذكر أيضا أن جوائز المهرجان يتمثل في القناع الذهبي لتوت عنخ أمون والذي صممه الفنان التشكيلي العالمي محمد عبلة منذ دورة المهرجان الأولي

المهرجان يهدف أيضًا خلال دورته المقبلة إلى مناقشة منهجيات وآليات جذب الإنتاج السينمائي العالمي، وبالتالي ينعكس شعار "إعادة اكتشاف مصر" على برنامج مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لعام 2022 وأنشطته الموازية بوضع برنامج أفلام مصرية و عالمية التي تم تصويرها في المواقع الأثرية في مصر وكذلك وضع برنامج خاص الافلام المخرج المصري شادي عبدالسلام ، كما سيتم عمل كتالوج مصور لمواقع التصوير في مصر.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة والخارجية. وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر وبرعاية البنك الأهلي المصرى.