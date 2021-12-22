أسرار النجوم: رفضت مشاهد القُبل في افلامها وقبلت فيهن مع رشدي أباظة.. حكاية الفنانة التي قاطعتها اسرتها واصيبت بالزهايمر قبل وفاتها؟

الرياض - محمد الاطلسي - ولدت الفنانة ماجده الصباحي 1931 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية أسمها الحقيقي عفاف على كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، وكان والدها يعمل موظفا في وزارة المواصلات.

حصلت عفاف على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكانت هاوية للفن الا أن أسرتها ثارت على عملها وقاطعتها لسنوات طويلة.

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كانت بدايتها الفنية وهي في عمر الـ 15 عاما دون علم أسرتها التي كانت رافضة تماما عملها بالفن فقامت بتغيير أسمها من عفاف إلى ماجدة حتي لا يكتشف أمرها.

وكانت بدايتها الحقيقة من خلال مشاركتها في فيلم الناصح عام 1949 بطولة الفنان إسماعيل يسن وطلبت من المخرج وقتها تغيير أسمها على تتر الفيلم حتي لا يعلم أهلها .

ومن افلامها "ليلة الدخلة"و "النداهة" و"هجرة الرسول" و"العمر لحظة"، و"ثورة اليمن"و"جميلة بوحريد"وايضاً"بياعة الجرايد".

وأنشأت ماجدة الصباحي شركة أفلام ماجدة وقامت من خلالها بإنتاج حوالى 12 فيلما منها الوطنية والدينية من الأفلام التي قامت بإنتاجها ( العمر لحظة، هجرة الرسول، جميلة بوحريد، من عظماء الإسلام، أين عمري، الناس اللي تحت، زوجة لخمسة رجال، جنس ناعم )

كانت الفنانة ماجدة الصباحي رافضة للقُبل في أعمالها وكان مبرره ذلك حتي لا تغضب جمهورها خصوصا بعد تصالحها مع اسرتها، حيث كان شقيقها يعمل ضابط شرطة وأتفق معها على عدم القبلات في أعمالها.

وفي عام 1958 شاركت ماجدة عمر الشريف فيلم شاطيء الأسرار فخطط المخرج عاطف سالم لقبلة مع عمر الشريف دون علمها فثارت ماجدة وصممت على حذفها بسبب شقيقها.

وفي عام 1959 شاركت ماجدة الفنان فريد الأطرش فيلم من أجل حبي والذي كان مقرر وجود قبلة تجمع بين فريد وماجدة ضمن أحداث الفيلم لكنها رفضت القبلة وانقطعت عن التصوير وهددت بعدم استكمال الفيلم فاضطر المخرج لحذف القبلة وافقت الفنانة ماجدة على القبلات في فيلم المراهقات الذي جمعها مع الفنان رشدي أباظة وعللت ذلك بأنها ضرورية في القصة.

انخطبت ماجدة الصباحي للفنان سعيد أبو بكر لكن الخطوبة لم تستمر طويلا وأنتهت بعد أشهر بفسخ الخطوبة دون الإعلان عن الأسباب الزيجة الأولي والأخيرة في حياة الفنانة ماجدة كانت من

تزوجت الفنانة ماجدة من إيهاب، وطيارا خاصا للرئيس السابق جمال عيد الناصر قبل أن يتجه للعمل في الفن، وأنجبت منه أبنتها الوحيدة الفنانة غادة إيهاب نافع لم يدوم الزواج الإ سنوات قليلة وأثناء وجودهما في لبنان حدث الطلاق أثناء رقصة تانغو بينهما.

بعد معاناة من مرض الزهايمر رحلت الفنانة ماجدة الصباحي عام 2020 عن عمر ناهز الـ89.