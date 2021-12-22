أسرار النجوم: ملكة جمال و لعبت دور ابنة نور الشريف في مسلسل « العطار والسبع بنات » وكانت السبب في طلاقه من بوسي.. اتفرج من تكون! ( صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - لعبت الأقدار دورا كبيرا في حياة نور السمري، فبعد اعتذار حورية فرغلي عن لقب «ملكة جمال مصر» وتنازلها عنه صارت نور السمري هي الملكة المتوجة على عرش جمال مصر بعد أن كانت الوصيفة الأولى. وبعد لقائها بالفنان نور الشريف، وقع اختياره عليها لتؤدي دور ابنته الكبرى في مسلسل "العطار والسبع بنات" لكنها أصبحت بعد ذلك المتهمة رقم واحد في واقعة انفصال أجمل ثنائي قصة حب في تاريخ السينما المصرية وهما النجمان نور الشريف وبوسي.

"الموجز" يرصد لكم خلال هذا التقرير حكايات صادمة لا يعرفها الجمهور عن نور السمري ملكة جمال مصر: ولدت نور السمري في القاهرة يوم 28 من شهر سبتمبر عام 1980، سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعيش مع عمتها وأقامت معها لفترة طويلة، وأكملت تعليمها بأمريكا وحصلت على شهادة تعادل الثانوية العامة، حلم حياتها أن تصبح ممثلة لذلك بدأت تخطو أولى خطواتها من خلال النزول إلى مصر هوليود الشرق. تقدمت للمشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر عام 2002 وذلك عقب عودتها إلى مصر مباشرة، وفازت بلقب الوصيفة الأولى ولكن بعدما تنازلت عنها النجمة حورية فرغلي لظروف مجهولة قيل بسبب مرور الأخيرة بالعديد من الأزمات وقتها كان أبرزها وفاة خطيبها ليلة زفافهما، وتم تنويح "السمري" الوصيفة الأولى ملكة جمال مصر. قررت دراسة التمثيل من خلال انضمامها إلى عدة ورش تمثيل للمبتدئين لتعليم فنون الفن والارتجال والتدريب الصوتي والحكي وغيرهم، ثم ذهبت إلى الفنان الكبير الراحل نور الشريف أثناء عرضه مسرحية "لن تسقط القدس" وطلبت منه مساعدته في دخولها عالم الفن خاصة أنه كان مكتشف النجوم أمثال عمرو يوسف وحسن الرداد.

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قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال الدراما التلفزيونية بدور صغير في مسلسل "أميرة في عابدين" بطولة سميرة أحمد ويوسف شعبان وحنان ترك ومحمد رياض وحسن حسني وسميرة عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور وعزت أبو عوف وبسمة وعصمت محمود، وإخراج أحمد صقر. رشحها المخرج محمد النقلي لتقديم ثاني أعمالها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل "العطار والسبع بنات" مع نور الشريف وماجدة زكي وسمية الألفي وعماد رشاد وهالة فاخر وبثينة رشوان وسوسن بدر وفريدة سيف النصر ولقاء سويدان وعائشة الكيلاني. قدمت أولى بطولاتها المطلقة في السينما من خلال بطولة فيلم "أيام الخادمة أحلام" أمام طارق لطفي وعايدة عبد العزيز وأحلام الجريتلي ووسام حمدي وأنور عبد المنعم وداليا البحيري وجميلة عزيز وإخراج ياسر مفضل، كما شاركت في عدد قليل من الأعمال الفنية ومنها الفيلم العراقي "أحلام" مع فريال كريم وبشير المجيدي وطالب الفراتي وإخراج محمد الدرادجي، ومسلسل "لحظات حرجة" مع عمرو واكد ومحمود عبد المغني وأمير كرارة وبشرى. أثارت نور السمري ضجة كبيرة في الوسط الفني بعد انفصال الثنائي الرائع النجم الكبير نور الشريف عن زوجته الفنانة بوسي، حيث قيل أنها كانت أحد الأسباب في طلاقهما بعد قصة حب تجمعها بالفنان الراحل وذلك لأنها قدمت معه مسلسل "العطار والسبع بنات"، بالإضافة أنه رشحه لبطولة فيلمين الأول "أيام الخادمة أحلام" والثاني فيلم "أحلام" وكلاهما كان من إنتاج شركة نور الشريف للإنتاج الفني والتوزيع. وقالت نور السمري عن تورطها في طلاق النجمين الكبيرين: "لا أرغب في الحديث عن نميمة بالوسط الفني، ومن المؤسف أن ينشغل الوسط بشائعات سخيفة لا أساس لها من الصحة وابتعد عن قضاياه المهمة، والعلاقة الفنية مع الراحل نور الشريف بدأت من خلال مبادرة مني عندما كان يعد لمسرحية وذهبت إليه بدون معرفة سابقة بيننا وتعرفت إليه ووجدته يعرفني من خلال الصور التي نشرت لي من قبل، فهو مثقف ومتابع لكل الأحداث الفنية وغير الفنية".

وتابعت: "نور الشريف موهبة حقيقية في الفن تعلمت منه الابداع والتمثيل والثقافة واعتبره مثل أبي، ومعروف نه يهتم بالمواهب الشابة ويدفعها إلى الفن في طريق النجومية واذكر إنه قدم أحمد بدير في بداياته بمسرحية، بكالوريوس في حكم الشعوب". المصدر: الموجز