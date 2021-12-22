“جبنا آخرنا وماتستناش حاجات ترجعنا”.. شيرين تطرح “وبحلفلك” فهل استوحتها من قصتها مع حسام؟

ابو ظبي - احمد الجزار - الفنانة شيرين عبدالوهاب طرحت أحدث أغنية لها بعنوان “وبحلفلك” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” بعدما روجت لها أمس ببوستر نشرته على صفحتها ظهرت فيه حليقة الرأس وبملابس أنيقة، مشيرة إلى أن الأغنية مستوحاه عن قصة حقيقية ما جعل الجمهور يربط بين موضوع الأغنية وبين قصتها مع طليقها حسام حبيب.

وتتوجه شيرين عبدالوهاب في كلمات الأغنية الى حبيبها وتطالبه بالابتعاد رغم حبها له، وتخبره في الأغنية بأن الظروف أقوى منهما، وانه رغم ابتعادها عنه ستظل تسانده في أي أزمة يتعرض لها، وتؤكد له بأنها ودعت قصة حبه، وعليه هو الآخر ايضا ان يتقبل هذا الأمر وعدم مطالبتها بالرجوع له.

وتقول كلمات الأغنية :«وبحلفلك هشيلك بره حساباتي ومسموح لك، تودع قلبي وحياتي، وها وصف لك حبيبي ..ازاي هتنساني وتعرف بعد ناس تاني ورشح لك،ما تقلقش لا يمكن ارضي يعني تعاني بعدي، ما تستغربش اصل انا روحي رياضيه في عشره ما بيننا فهاساعدك غصب عني اقف جمبك،طباع فيا ،متستناش حبيبي حجات ترجعنا عشان مافيهاش، يادوب هنداوي في وجعنا هنعمل ايه، ومن غير ليه حاولنا وربنا لي حكمه، موفقناش، مقصرناش وجبنا اخرنا وصبرنا.. ومرتحناش ولا قدرنا ولا وصلنا، لحل جديد فنبقي بعيد، حبيبي القرب صدقني ما ينفعناش، وطمني عليك من وقت للثاني وكلمني،ده لو تحتاجني تلقاني اكيد يعني باصلي وذوقي، انا باعمل لكن هتقول لي هنكمل،لا اعذرني ومش وقته معك بعض على، الحب اللي ضيعته ده حب وراح وبالنسبه لي ودعته، اقول لك حاجه بقى اريح نقصر في الكلام..اريح بلاش سيرته ما تستناش حبيبي حاجات.. ترجعنا عشان ما فيهاش».

وربط الجمهور بين قصة الأغنية وعلاقة شيرين بحسام، خاصة أن هناك أنباء عن محاولات من حسام الرجوع لها، حتى انه لا يزال محتفظًا بالصور التي تجمعهما عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب حيرت الجمهور بعدما كتبت شعاراً على بوستر الأغنية الجديدة وذكرت به “مقتبسة عن قصة حقيقية”، وهو ما جعل البعض يخمن بأن شيرين قد تستخدم قصة طلاقها أو أزماتها في الفترة الأخيرة في الأغنية الجديدة، في حين اعتقد البعض أن الجملة ربما يكون هدفها الدعاية للأغنية فقط، أو أنها جزء منها، ولا تعني انها من حياة شيرين عبد الوهاب الحقيقية.

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ولاقت أغنية “وبحلفلك” في الساعة الأولى من طرحها، تفاعلا كبير من الجمهور والسوشيال ميديا وتخطت عدد المشاهدات فيها الى اكثر من 100 ألف مشاهدة خلال ساعة واحدة فقط من طرح الأغنية.

أغنيه “وبحلفلك” كلمات محمد مصطفي ملاك ومن ألحان محمود انور ومن توزيع محمد مجدي وتعد واحدة من الاغاني التي طرحتها شيرين عبد الوهاب بشكل منفصل .

وكشفت شيرين عبد الوهاب مؤخراً عن استعدادها لطرح أغاني ألبومها الجديد خلال الأيام المقبلة، وقالت إنها ستطرح أغانيه بشكل منفرد، وذلك قبل أن تعود بأعمال أخرى في التلفزيون والسينما في عام 2022، وأضافت أنها ستودع الكسل والحزن وكذلك الحب في عام 2021، خلال مقابلة لها مع قناة “أبو ظبي”، وردت على سؤال حول رؤيتها كعروس مجدداً، قائلة:”مش عارفة.. لو ربنا كاتبهالي..”، ووعدت الجمهور بعدم الغياب مجدداً خاصة بعدما رأت اسقبالهم الكبير لها في الحفل.

وصدمت شيرين عبد الوهاب الجمهور باعترافها بإنها مازالت تحب حسام حبيب، رغم انها من البداية كانت ترفض الزواج لانه أصغر منها بعام واحد، وذلك رداً على سؤال عمرو أديب في برنامج “الحكاية” أمس، حول دخولها في تجربة عاطفية جديدة، وأكدت على استمرار حبها له، ووعدت شيرين الجمهور بالعودة بشكل قوي إلى الساحة الفنية، وتمنت تقديم أعمال كوميدية وغنائية في الدراما والسينما في الفترة المقبلة، خاصة انها ترى أن موسم رمضان يحتاج إلى مثل هذه الأعمال الخفيفة والترفيهية.

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