الرجاء يتقدم بهدف على الأهلي.. شاهد البث المباشر للشوط الثاني لمباراة السوبر الإفريقي

ابو ظبي - احمد الجزار - انطلق قبل قليل، الشوط الثاني من مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين الأهلي والرجاء المغربي.

ونجح الرجاء في التقدم بهدف في الشوط الأول، مما أربك المبارة، وأرجع البعض قلة فاعلية النادي الأهلي بسبب غياب السولية الذي أصيب قبل المباراة مما أربك خطة موسيماني في اللحظات الأخيرة.

تشكيل الأهلي اليوم في مباراة الرجاء

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وبدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف «حسين الشحات».

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ البلجيكي مارك فيلموتس، المدير الفني للرجاء المغربي مباراة الأهلي، بتشكيل مكون من:

تشكيل الرجاء البيضاوي المغربي اليوم

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، جمال حركاس، مروان هدهودي، محمد سبول.

خط الوسط: عمر العرجون، محمد زريدة، زكرياء الوردي.

خط الهجوم: عبد الإله الحافيظي، محسن متولي، حميد أحداد.

القنوات المفتوحة الناقلة الناقلة لـ مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

هناك 4 قنوات لمشاهدة مباراة كأس السوبر الأفريقي

1- قناة CRTV عبر القمر الصناعي Yahsat S2 E

على تردد 124273 ترميز 30000 أفقي

2- قناة RTB المجانية بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E عبر تردد 10804 ترميز 29000 وعمودي.

3- قناة ORTB التابعة لدولة بنين عبر القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804- ترميز 30000 أفقي.

4- قناة Sport Klub عبر ترددات

Eutelsat 16°E- 11678 H 30000

بالإضافة إلى على قناة beIN SPORTS HD المشفرة على تردد: نايل سات تردد 11054 معدل الترميز 27500.

الأهلي المصري هو البطل التاريخي للسوبر الأفريقي، بعد أن شارك فيها 9 مرات وفاز بها 7، أما الرجاء فقد حصل على البطولة مرتين فقط بعد أن وصل للمباراة النهائية 3 مرات.

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