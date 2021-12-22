ابتداءا من العاشرة مساء.. انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن بعض المناطق، بسبب حدوث كسر مفاجئ على خط المياه الرئيسي بمحيط ميدان ابن الحكم.

وسيتم قطع المياه عن مناطق (منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير ميدان الإسماعيلية _ ميدان تريومف ومتفرعاتها – ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة ألماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف).

يأتي ذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم غد الخميس الموافق 23-12-2021

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي وقت سابق، تعاقدت شركة مياه الشرب بالقاهرة على عدد 6 سيارات مراكز خدمة عملاء متنقلة مجهزة بأحدث التكنولوجيات الحديثة ومتصلة لاسلكيا مع باقي فروع الشركة والفرع الرئيسي لتيسير تقديم خدماتها والوصول لجمهور العملاء بالمناطق التي لا يتوافر بها مراكز ثابتة.

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