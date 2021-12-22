بعد إعلان اعتزاله.. أدهم نابلسي يتلو جزء من سورة البقرة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قام الفنان أدهم نابلسي بتلاوة جزء من سورة البقرة، خلال مداخلة إذاعية، وذلك عقب قراره إعلان اعتزاله الغناء.

وأعلن أدهم نابلسي، حذف 10 أغاني من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، قائلا: “همسح كل الأغاني قريبا واللي جاي أحسن وسأحاول تصحيح ما فعلته وسأنقل رسالة إيجابية وشىء مفيد خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “الخطوة القادمة ستكون مدرسة وبدون أخطاء”، موضحا أنه لم يشعر بالراحة منذ دخوله عالم الفن والآن لديه الشجاعة أن يوقف عمله في هذا المجال وذلك عن اقتناع تام.

وتابع: “قرار الاعتزال اتخذته منذ 6 أشهر وتناقشت فيه مع الأشخاص المقربين لي ومنهم من وافقوني الرأي والآخر رفض هذا القرار”.

ووجه رسالة للجمهور قائلا: “أتمنى أن يتفهموا القرار الذي أتخذته وكلنا بشر ومخلوقين لهدف”.

وكان المطرب الأردني أدهم نابلسي فاجأ جمهوره بقرار اعتزاله الغناء، ليثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين لمبررات قراره.

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