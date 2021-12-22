حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة حنان ترك إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة قائلة " الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء".

وشاركت النجمة المعتزلة حنان ترك، جمهورها منذ عدة أسابيع، بفيديو جديد لها مع ابنتيها التوأم "مريم ومني" عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت خلال الفيديو وهى تعد الخبز لهما لتناوله فى الإفطار، كما شاركت فى النهاية بصورة من وجبة إفطارهم، معلقة عليها، "ولا أحلى من كدة فطار صباح الفل".

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