حنان ترك تعلن إصابتها وزوجها وابنها بفيروس كورونا وتطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة حنان ترك إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت حنان ترك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعلقت قائلة: “الحمد لله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا”.

قام عدد من متابعيها بالدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل.

وكانت حنان ترك تلقت سؤالا من أحد متابعي حسابها على “تويتر”، خلال الفترة الماضية، عن مدى صحة ما تم نشره عبر أحدى صفحات Facebook التي تحمل اسمها، ووجهت نصائح للرجل عن ضرورة الإنفاق على زوجته في حال رغبته أن يكون مظهرها أفضل.

ونفت حنان ترك علاقتها بالصفحة المزعومة، وأعلنت اعتزامها إبلاغ السلطات عن تلك الصفحات التي تنتحل هويتها، وكتبت في تغريدة: “شكرا جدا لتعليقك، فعلا دي صفحه بتكتب عن لساني، وللأسف في صفحات كتير زيها، وجاري التبليغ عنها. ومبسوطة أن المتابعين واعيين وعارفين أن دي مش طريقتي ولا أسلوبي”.

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