زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها لأكثر من 60 ألف جنيه شهريًا.. ومحاميها: دخل عز 300 مليون سنويًا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، أنه قام بتحريات عن الأعمال السينمائية والدرامية التى يشارك فيها الفنان أحمد عز، مشددا على أن دخله يصل لـ300 مليون جنيه سنويا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة”، الذي يُذاع على قناة “ETC”، اليوم الأربعاء، أن أحمد عز حصل على مليون دولار خلال مشاركته في مسرحية “علاء الدين” والتي عرضت لمدة 3 أيام بالمملكة العربية السعودية.

وتابع “الدكر” أنه يطالب بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا للطفلين والتي صدر بها حكم من محكمة أول درجة، لأن عز تحصل على 24 مليون جنيه في أخر حملة إعلانية، بالإضافة لأجره في فيلم “الممر”، ومسلسل “هجمة ومرتدة”، وفيلم “الجريمة”.

وأوضح محامي زينة أن أحمد عز لديه جيم خاص وكافيه، موضحا أنه لن يعلق على أحكام القضاء في الحصول على أبنائها لكي يعيشه في المستوى اللائق.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وقررت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، تأجيل نظر دعوى الفنانة زينة والتي تطالب فيها بزيادة نفقة طفليها من الفنان أحمد عز لجلسة 22 مارس المقبل، لورود التحريات.

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