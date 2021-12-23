دنيا سمير غانم تبكي أثناء الحديث عن والديها في مؤتمر اليونيسيف (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، مساء اليوم، في المؤتمر الخاص باحتفال منظمة اليونسيف بعامها الـ 75؛ باعتبارها سفيرة للمنظمة.

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم خلال مؤتمر اليونسيف على توجيه الشكر لوالديها، وسط حالة كبيرة من البكاء خلال الحديث عنهما.

وتابعت دنيا: «زي ما يكون امبارح لسه فاكره تفاصيل اليوم اللي وقفت فيه على المسرح لما اليونسيف كانت بتم 70 سنة، وأد ايه اليوم ده كان غالي عليا اليوم اللي بقيت فيه رسميا سفيرة اليونيسيف للنوايا الحسنة».

وأكدت دنيا أن غلاوة هذا اليوم لم تكن في اللقب الذي حصلت عليه، وإنما في المسئولية التي وضعت على عاتقها، وأنها أصبحت تملك قوة يمكن من خلالها أن تحدث تغيرا وتأثيرا في حياة أطفال مصر.

وتابعت أن منظمة اليونيسيف تكمل اليوم، عاملها الـ 75، مشيرة إلى أنها كيان كبير خلفه مئات الأشخاص في العالم يعملون ليل نهار لكي يساعدوا الأطفال.

أول تعليق من دنيا بعد تجديد عقدها مع اليونيسيف

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها لتجديد تعاقدها مع اليونسيف، كسفيرة لنوايا الحسنة للأطفال، في أول تعليق لها بعد احتفالية التوقيع في مؤتمر صحفي، اليوم، وجهت خلاله الشكر لوالديها، وسط دموع غلبتها أثناء الحديث.

ونشرت دنيا، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور لها أثناء تعاقدها، وعلقت قائلة: «سعيدة جدا بتجديد عقدي كسفيرة للنوايا الحسنة للأطفال، بستمتع بكل لحظة بحس فيها إني بخدم الأطفال، النعمة اللي لازم كلنا نحافظ عليها، ونوفر لهم كل الأمان والحب والراحة، لأنهم اتخلقوا عشان يكونوا سعداء.. وبتمنى أننا نقدر نساعد أطفالنا في تحقيق أحلامهم».

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، مسلسل بدل الحدوتة 3، الذي قدمته في رمضان 2019، وشاركت فيه بجانب شيماء سيف ومحمد أوتاكا ومحمد سلام وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وسمير غانم وعمرو وهبة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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