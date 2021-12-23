هيفاء وهبى تحتفل بخطوبة شقيقتها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خبر خطوبة شقيقتها هنا، حيث نشرت هيفاء عددا من الصور والفيديوهات من حفل الخطوبة، ونشرت صورة ليد شقيقتها وخطيبها وهما يرتديان خاتم الخطوبة، وذلك عبر خاصية أستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

وأثارت هيفاء وهبي الضجة مؤخرا بسبب أزمتها مع مدير أعمالها وزيري، واتهامه بالنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنية، وأصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكم بحبس المتهم محمد وزير مدير أعمال هيفاء وهبي 5 سنوات، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الأموال.

وكتبت هيفاء بعد إصدار الحكم عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر: الحكم في قضيتي النصب والاستيلاء.. كل الشكر للقضاء المصري العادل.. ما النصر إلا من عند الله والحمدلله.

آخر أعمال هيفاء وهبي

جدير بالذكر، تعيش هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني، حيث شاركت فيديو كليب مع أكرم حسني يحمل عنوان لو كنت، ونال الفيديو إعجاب الملايين حيث كسر حاجز ال40 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يويتوب منذ طرحه.

وقال أكرم حسني، إن الأغنية كانت غير متوقعه، وتم تنفيذها بشكل سريع، وأن هيفاء وهبي أعجبت بكلمات الأغنية فور سماعها، وتنبأت هيفاء أن الأغنية ستصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت هيفاء مؤخرا أغنية تحمل اسم اجمدي وهي الأغنية السابعة من ألبومها حوا، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وتصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

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