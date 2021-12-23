أسرار النجوم: إيمي سمير غانم تفاجئ جمهورها برد ناري وغير متوقع بشأن حقيقة ارتدائها الحجاب؟

الرياض - محمد الاطلسي - بعد تداول عددا من الأخبار حول حقيقة ارتداء الفنانة ايمي سمير غانم الحجاب واعتزالها الفن، نشرت ايمي سمير غانم صورة لها بشعرها عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام لترد علي مروجي الشائعات بطريقة غبر مباشرة.

وتداول عددا من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة إيمي سمير غانم، وهي مرتدية الحجاب، وسط ترديد شائعات عن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.

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وتبين أن الصفحة المنسوب إليها هذه الصورة هي صفحة غير رسمية وليست الصفحة الموثقة للفنانة ايمي سمير غانم، كما تبين أن هذه الصورة المتداولة قديمة خلال تواجدها في الحرم المكي.

جدير بالذكر أن الصورة التي تم تداولها سبق وتم نشرها ضمن شائعة سابقة خرجت عن ايمي تفيد بارتدائها للحجاب.

وواجهت الفنانة ايمي سمير غانم صدمة كبيرة برحيل والدها النجم الكبير سمير غانم وبعدها بفترة قصيرة رحلت والدتها النجمة دلال عبدالعزيز.

المصدر - صدى البلد