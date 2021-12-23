”وبحلفلك” لشيرين عبد الوهاب تحصد مليون مشاهدة في ساعات

حققت أغنية وبحلفلك للفنانة شيرين عبدالوهاب مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. أغنية وبحلفلك لـ شيرين، من كلمات: محمد مصطفي ملك، ألحان: محمود أنور، توزيع وميكس وماستر: محمد مجدي. كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد شاركت البوستر الدعائي لأغنية جديدة لها “وبحلفلك” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وتفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن وجمهورها عبر السوشيال ميديا، ومن أبرز التعليقات: بنجبك يا شيرين - ولع الدنيا - منتظرين العظمة.

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