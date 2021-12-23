شاهد.. نهال عنبر تحتفل بفوز الأهلي بالسوبر الإفريقي عبر ”إنستجرام”

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". وظهرت الفنانة وهي تحتفل بفوز الناى الأهلي بلقب السوبر الإفريقي على أحد المراكب النيلية حاملةً علم ومصر، ومعلقةً " الأهـــلــي بـــــــــــــــطـــلا للسوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه ". وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "مليون مبروك ياحببتي ربنا يفرحك"،" زي القمر في كل حالاتك"،"الماتش جامد ونهاية متوقعة.

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