شاهد.. أحدث ظهور لـ نجلاء فتحي

اختفت الفنانة الجميلة، وشهر زاد الشاشة، نجلاء فتحي عن الأنظار منذ فترة طويلة، إذ أنها اعتزلت العمل الفني، ومن وقتها ولم تظهر أمام الكاميرات،

لكن لديها مكتبة أفلام كبيرة ومميزة تجعلها حاضرة أمامنا طوال والوقت، ونراها في كل مرة تعرض فيها القنوات فيلم لها.

وأخر أفلام نجلاء فتحي، هو فيلم سوبر ماركت انتجته هي عام 1999، وفيلم “بطل من الجنوب”، والذي تم إنتاجه عام 2000،

ومن بعدها لم تظهر نجلاء في أي عمل فني.

وانتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، لـ نجلاء فتحي، في أحدث ظهور لها، وشاركها عدد كبير من الجمهور، ولاقت إعجاب كل من شاهدها،

وحصلت الصورة على عدد كبير من التعليقات التي أجمع كاتبيها أن نجلاء فتحي كانت ومازالت وستظل جميلة.