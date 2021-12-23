أسرار النجوم: لن تصدق هذه الطفلة أم عيون حلوة أصبحت فنانة شهيرة فائقة الجمال.. والمفاجأة في قرابتها مع محمد رمضان ( اتفرج صورهما معا)

الرياض - محمد الاطلسي - منذ 3 سنوات وبالتحديد في شهر رمضان، عرض مسلسل ضمن مسلسلات السباق الرمضاني للفنان محمد رمضان، وحقق حينها نسب مشاهدة عالية جداً أكدت نجاح المسلسل نجاحاً باهرا. كان هذا المسلسل اسمه نسر الصعيد، والذي قدم فيه محمد رمضان دور ضابط شرطة، يريد تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، ولكن ما علاقة ذلك لهذه الطفلة الموجودة في الصورة؟.

هناك علاقة وثيقة جداً، ففي المسلسل كانت هناك فتاة تحب زين، محمد رمضان، حب جنون، فكانت تعشقه بمعنى الكلمة، وكانت ابنة عمه ليلى، والتي تزوجها بعد ذلك رغم حبه لدرة والتي قدمت دور حبيبته في المسلسل. وهذه الطفلة الموجودة في الصورة هي نفسها ليلى ابنة عم محمد رمضان في مسلسل نسر الصعيد، الفنانة عائشة بنت أحمد. وكان هذا الدور هو أبرز وأشهر أدوارها والذي كان انطلاقة لها في مجال الفن، ولفت لها أنظار الجميع سواء الجمهور أو المخرجين والمنتجين، وأصبح لديها قاعدة جماهرية كبيرة، كما أن جمال ملامحها جعلها فتاة أحلام لشباب عدة. وعائشة بن أحمد هي فنانة تونسية مقيمة في مصر، وهي من مواليد 7 فبراير 1989، أي أنها تبلغ من العمر 32 سنة. بدأت عائشة مشوارها الفني من تونس ثم اتجهت لمصر، فكانت أول أعمالها المصرية مسلسلي ألف ليلة وليلة عام 2015، ومسلسل شهادة ميلاد عام 2016.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

ظهرت عائشة بن أحمد لأول مرة في السينما في مصر عام 2017 في فيلم الخلية، وبعد ذلك قدّمت مسلسل نسر الصعيد مع محمد رمضان، وبعد ذلك قدمت بطولة فيلم توأم روحي، وفي 2021 شاركت في بطولة مسلسل لعبة نيوتن.