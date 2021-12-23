أسرار النجوم: لأول مرة. الفنانة صفية العمري تخرج عن صمتها وتكشف سر تدمير الشعراوي لحياتها وكيف أضاع ثروتها الضخمة و خطأ شوه وجهها .. والمفاجأة ردة فعلها الغير متوقعة!

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الفنانة القديرة صفية محمد العمري هانم الدراما المصرية، من مواليد المحلة الكبرى بتاريخ 20 يناير عام 1949، تملك 5 شقيقات، معروفة بقوة الشخصية والتمرد والغموض في بعض الأحيان. أدت الفنانة العديد من الأعمال السينمائية والدرامية ولا ينسى لها المتابع دورها في مسلسل “ليالي الحلمية” تحترم فنها لدرجة أنها قالت :”أنا مستعدة أموت من الجوع، مقابل إن محدش يلومني على عمل غير راضية عنه” وهنا سنقدم لكم بعض الأسرار في حياة هذه الفنانة الجميلة.

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بداية مشوار صفية العمري

قلنا من قبل أنها جمعت بين التمرد وقوة الشخصية وكانت بداية تمردها بعد تخرجها من كلية التجارة وقررت دراسة اللغة الروسية وهذه الدراسة أهلتها للعمل كمترجمة في الكثير من المؤتمرات الصحفية وكانت هذه أول مهنة امتهنتها بعد تخرجها من الجامعة. هذه الفنانة لم يكن التمثيل هو أول لقاء لها مع الجمهور فقد قامت برقص الباليه وعزفت على آلة الكمان ولكنها كانت دائما تشعر أنها تبحث عن شىء لم تجده بعد، حتى نحجت خلال مسابقة لتقديم البرامج وكانت هذه نقطة البداية فقد نشرت صورها بالعديد من المجلات كوجه جديد في الإعلام، ولفتت انتباه المخرج رمسيس نجيب وورشحها في أول أدوارها معه، ولكنه حاول احتكارها فنيا، فتمرت مرة أخرى وخرجت من عباءته واستطاعت من خلال موهبتها أن تنقش تايخها لفني بين بنات جيلها.

أهم أعمال صفية العمري من أهم الأعمال التي قدمتها صفية العمي (الأيام- على باب الوزير-المصير- في مهب الريح- هوانم جاردن سيتي) ولا ينسى لها الجميع تألقها في دور نازك السلحدار في مسلسل “ليالي الحلمية” للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة والذي نال جماهيرية عريضة في أجزائه المختلفة. زواجها وأولادها تزوجت العمري من الفنان جلال عيسى بعد قصة حب قوية وتزوجا سريعا وانجبت منه ولدين أحمد ووليد وهما يعملان حاليا بأمريكا، ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلا وانفصلا ولم تتزوج بعدها حتى الآن رغبة منها في التفرغ لأبنائها كما صرحت في العديد من الحوارات التليفزيونية.

سفيرة النوايا الحسنة في عام 1977 تم اختيارها كسفيرة للنوايا الحسنة ولكنها اعتذرت عن هذا المنصب عام 2006 تزامنا واحتجاجا على الحرب اللبنانية. عملية نصب تقضي على ثروتها تخلص من آلام المفاصل خلال فترة فترة صغير مع هذا المرهم speakol French Health تخلص من آلام المفاصل خلال فترة فترة صغير مع هذا المرهم تعرضت صفية لعملية نصب غريبة بعد أن ذهب إليها أحد الأشخاص وادعى لها أنه من طرف الشيخ الشعراوي وأخذ منها على مبلغ كبير من المال جمعته على مدار السنين ولم تبحث عنه بعد ذلك وقد صرحت بذلك في أحد البرامج الحوارية. خطأ طبي شوه وجهها عانت صفية العمري من إصابة في العصب السابع حيث اضطرت على أثره أن تخضع لعدة جلسات كهربائية وتسببت إحدى هذه بخطأ طبي كان سببا في تشوه جزء من وجهها.