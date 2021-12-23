نيللي كريم تستعيد ذكريات الطفولة بصور تنشرها لأول مرة

استعادت الفنانة نيللي كريم ذكريات طفولتها و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و ظهرت نيللي كريم في الصور في طفولتها مع والدتها و صورة أخري مع شقيقها مما أثار اعجاب متابعيها.

يذكر أن نشرت شركة العدل جروب لمسلسل “أحوال شخصية” صورا عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للاعلان عن بدء التحضيرات الخاصة بالعمل والذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022.