مسلسل بيمبو ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد vip

دخل مسلسل بيمبو قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip ، بعد طرحه بعدة أيام .
واحتل المركز الرابع من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة .
وسبق مسلسل بيمبو فى قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر عدد من الأعمال وهما مسلسل موضوع عائلى من بطولة ماجد الكدوانى ومسلسل قواعد الطلاق الـ 45 من بطولة انجى المقدم ومسلسل ستات بيت المعادى بطولة كنده علوش .
مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربى والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب .
العمل من إخراج عمرو سلامة و عمر رشدي ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.
وتدور قصة مسلسل بيمبو حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.
وكشف عمرو سلامة، مخرج المسلسل ، أنه اختار ويجز قبل عامين وليس استغلالا لنجاحه، ويظهر ويجز خلال العمل كممثل فقط و لن يغني.
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