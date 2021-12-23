أسرار النجوم: حكاية الفنانة الوحيدة التي رفضت حب العندليب عبدالحليم حافظ

الرياض - محمد الاطلسي - حلت قبل عدة أشهر الذكرى الـ 77 لميلاد الفنانة المصرية الراحلة فدوى جميل البيطار، المعروفة فنيًا باسم “زيزي البدراوي”، حيث أنها من مواليد 9 يونيو 1944.

تعد زيزي البدراوي واحدة من نجمات السينما والتليفزيون المصري، تركت بصمة كبيرة في أعمال فنية عديدة منذ بدايتها وهي طفلة حتى قبل رحيلها بعام، وقفت بجانب عمالقة من نجوم الوسط وانتقلت من دور الفتاة الرومانسية إلى دور الأم.

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وبمناسبة ذكرى ميلادها إليك أبرز المعلومات عن الفنانة المصرية الراحلة زيزي البدراوي وأهم المحطات في حياتها

هي ممثلة مصرية ولدت في 9 يونيو 1944 بالقاهرة، ورحلت عن عالمنا في 31 يناير 2014 بعد معاناتها مع 4 أمـ.راض خطـ.يرة (السرطان والقلب وضيق التنفس والشلل الرعاش).

اسمها الحقيقي “فدوى جميل عبد الله البيطار”، واختار لها المخرج حسن الإمام اسم “زيزي البدراوي”، على اسم ابنته ليصبح اسم شهرتها.

بدأت زيزي البدراوي مشوارها الفني بسن الـ 13 عندما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار وقدمها في فيلم “بورسعيد”.

تزوّجت مرتين، المرة الأولى من المخرج عادل صادق وبعد انفـ.صالها عنه تزوّجت من المحامي توفيق عبد الجليل ورغم قصّة الحب بينهما إلا أنهما انفـ.صلا، ولم تنجب من كلا زيجاتها.

هاجـ.مها الجمهور بسبب دورها مع عبد الحليم حافظ في فيلم “البنات والصيف” والتي جسّدت فيه فتاة ترفض حب شاب فقير الذي جسّده العندليب، حيث تساءل الجمهور حينها من تجرؤ على رفض العندليب الأسمر؟.

كشفت الفنانة زيزي البدراوي أنها كانت تدخن بطريقة شـ.رهة، حتى أنها كانت تدخن 100 سيجارة يوميًا مما سبب لها في أزمة صحية شديدة.

من أبرز الأعمال الفنية التي شاركت فيها زيزي البدراوي سواء بالسينما أو التليفزيون: “حب حتى العبادة”، “إحنا التلامذة”، “السبع بنات”، “بين القصرين”، “البحث عن فضـ.يحة”، “هارمونيكا”.

وشاركت زيزي في “على جنب يا اسطى”، “واحد صحيح”، “متعب وشادية”، “ليالي الحلمية”، “المال والبنون”، “بوابة الحلواني”، “الست أصيلة”، “حضرة المتهم أبي”، “قلب ميـ.ت” وغيرها.