رانيا يوسف توجه رسالة لجمهورها من المؤتمر الصحفي لمسلسل المماليك

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها كواليس مشاركتها أمس في المؤتمر الصحفي لمسلسل المماليك، ونشرت صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”.

و علقت رانيا يوسف قائلة : "من المؤتمر الصحفي بالأمس مع طاقم عمل مسلسل #المماليك .. سعيدة بوجودي ومشاركتي به واتمنى ينال اعجاب جمهوري الغالي.. انتظروا بداية المسلسل على قناة النهار يوم ١ يناير ٢٠٢٢ “.

وتستكمل رانيا يوسف تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحدث أعمالها الدرامية مسلسل "المماليك"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، في مشاهد تجمعها مع كلا من محمد لطفي ورامي وحيد وفيدرا، بعد عودتها من رحلتها بإسبانيا.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.

مسلسل" المماليك"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة النهار، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب رانيا يوسف منهم محمد لطفي وبيومي فؤاد وعائشة عثمان و رامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج حازم فودة.