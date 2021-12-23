غادة عبدالرازق: فكرت في الحجاب واعتزال الفن.. وانشغلت عن بنتي بسبب النجومية والفلوس

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها فكرت أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل نهائيًا، وذلك منذ نحو 12 عامًا، ولكنها تراجعت عن هذا القرار بعد ذلك.

وتحدثت غادة عبد الرازق عن هذا القرار، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى الآغا، في برنامج صدى الملاعب، حيث قالت: من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينيًا وأتحجب وأبعد عن الفن نهائي.

وتابعت غادة عبدالرازق: وفكرت في الاعتزال مرة أخرى، منذ 4 سنوات كنت عايزة أعتزل الفن، من كتر ما اتخنقت كنت عايزة أهج وأبعد.

وأضافت غادة عبدالرازق: تدخل الناس في حياتي أمر يزعجني، وأنا شخصية بحب أعمل اللي شايفاه صح ويرضي ضميري، لأن الناس كده كده بتتكلم.

انشغلت عن بنتي بسبب النجومية

أوضحت الفنانة غادة عبد الرازق أنا انشغلت عن ابنتها روتانا، بسبب اهتمامها بالنجاح الشهرة، مشيرة أن ظروف عملها بالفن كانت صعبة، وهذا الأمر أثر في حياتها الأسرية.

وقالت: لم أهتم بابنتي روتانا لما كانت تحتاجني، انشغلت عنها بسبب الفلوس والشهرة والنجومية، ومش عارفة أغير هذا الأمر حاليًا.

كما كشفت غادة عبد الرازق أنها عانت في طفولتها، قائلة: بابا توفى وأنا صغيرة، وماما سابتني في وقت ما كنت محتاجاها، والحياة اللي حصلت لي قبل التمثيل أثرت في شخصيتي.

وفي سياق متصل، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق في تصريحات سابقة لها، أنها لن تقدم دور شعبي مرة أخرى، وذلك بعد أن قدمتها في أكثر من عمل خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها لعبت هذه الشخصية أكثر من مرة في أعمالها، وقدمتها بأكثر من زاوية.

أعمال غادة عبد الرازق

وأضافت غادة عبد الرازق خلال لقائها في برنامج MBC Trending، إنها من الممكن أن تشارك في أعمال خارج السباق الرمضاني، بشرط أن تعرض عبر المنصات الإلكترونية، حيث قالت: المنصات هي المستقبل اللي جاي.

وشاركت غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل لحم غزال، وشاركها البطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وحمدي الميرغني، وفاء عامر، شريف سلامة، ومن تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد سلامة.

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