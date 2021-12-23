أسرار النجوم: لأول مرة.. والد حسام حبيب يدخل خط الأزمة و يفجر مفاجأة .. هذا هو السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين من إبني !!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار عن الفنانين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد طلاقهما ولازالت الاخبار تتصدر محركات البحث الي يومنا هذا. ودخل والد الفنان حسام حبيب على خط الأزمة بين نجله وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث وجه لها رسالة بعد انفصالها عن نجله في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة "خدوم" والجميع يحبها، ومهما حدث فسوف يظل يحترمها ويقدرها.

ووجه حديثه لشيرين قائلاً: "شيرين أنتِ حبيبة قلبي، وحبيبة قلب 300 مليون عربي، وحبيبة قلب حسام حبيب، كلنا بنحبك، سواء كنتِ مرات ابني ولا لأ". وتابع: "شيرين كانت قريبة مني، وبتسأل دايمًا عليّ، كانت بتأكلني بإيدها، وبتعزمنا في بيتها، ست محترمة وبنت بلد، وجدعة ومن عيلة".

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وكشف والد حسام حبيب عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين من نجله حسام، وأشار إلى أن نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين، لأنها شخصية طَمُوحة وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه، مؤكدًا أنها لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحًا في حياته.