شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان بصحبة موديل أمريكية

نشر محمد رمضان صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وظهر محمد رمضان في الصور وهو بصحبة موديل أمريكية .
و أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.
واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فكان ظهوره محمد رمضان في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة، وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي» ، ثم تذكر جملة: « آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».
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