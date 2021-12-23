نصر محروس: طلبت من إسعاد يونس أن تقدم حلقة عن الصلح مع...

قال المخرج نصر محروس، تعليقا على برومو حلقة "صاحبة السعادة"، التى يظهر فيها مع المطرب بهاء سلطان معلنا الصلح بينهما، إنه هو من طلب من إسعاد يونس أن تقدم حلقة عن الصلح بينهما وأن يشارك فى الحلقة كل من مصطفى شوقى ونبيل ومصطفى حجاج نجوم شركته الذى ينتج لهم أغانيهم وألبوماتهم، إضافة إلى مشاركة أشقائه أميرة وأمير وهانى محروس بالحلقة.

وأضاف المخرج نصر محروس "كنت أبحث عن الصلح مع بهاء سلطان منذ عدة سنوات، ومددت يدى له أكثر من مرة لكنه كان يرفض الصلح ولذلك طلبت من الإعلامية إسعاد يونس أن تشارك فى هذا الصلح وفى نيتى التنازل عن كل شىء وكل مستحقاتى المالية، مثلما فعلت مع مطرب الشركة دياب من قبل لأن بهاء سلطان ابن "فرى ميوزيك"، وشهدت الشركة نجاحاته ونجوميته وهو عشرة عمر وتنازلت له عن حقوقى المالية لأنها فى النهاية رايحة لأخويا وابنى وله الحرية فى الاختيار أن يكمل فى الشركة أو لا، واختتم المخرج نصر محروس حديثه لـ اليوم السابع، أنه يتمنى لـ بهاء سلطان التوفيق فى حياته الخاصة والفنية.

وكان قام نصر محروس منذ فترة بإسقاط كل المستحقات المالية المطلوبة من المطرب دياب وأعلن الفنان دياب وقتها انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس نهائيًا، ونشر فيديو على حسابه بعنوان "وعد فأوفى"، معلنًا أن المنتج أبرأه من أي مستحقات مالية ووجه له الشكر.

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