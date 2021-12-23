طليقة خالد عليش تهاجمه: بيستغلني أنا وبنته في حروب ومحدش بيدفع التمن غير بنته

ابو ظبي - احمد الجزار - شنت الفنانة ميما الشامي طليقة الإعلامي خالد عليش هجوما عليه، نافية ما قاله حول افتقاده ابنته وعدم تمكنه من رؤيتها، مؤكدة أن ذلك عاري تمامًا من الصحة وأنه يحاول دائمًا تشويه صورتها.

وكتبت ميما الشامي عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام”: “للأسف أنا بقالي فترة بيتم استغلال اسمي واسم بنتي في حروب وتريندات مالناش دعوة بيها وكنت ماسكة نفسي عن عدم الرد مهما حصل.. وأنا هرد على نقطة إنه بيصدر للإعلام إن البنت ممنوعة منه وهو هيموت ويشوفها، ومش هتكلم عن أي حاجة تانية، وده عشان عمري ما هبدأ بالكلام عن أي حاجة غير لو اضطريت زي دلوقتي”.

وأضافت: “للأسف وبشهادة كل الناس اللي حواليا، الأب اللي عمال يتكلم عن محكمة الأسرة وحق الأب في رؤية بنته وكذا نقطة ومعايا الورق الرسمي لكل كلمة”.

وتابعت: “بعد الطلاق الرسمي اتفقنا على رؤية البنت وكان بيشوفها بانتظام وبشهادة كل الناس وبشهادة المدرسة وفجأة في عيد ميلاد البنت عرفت ان في قضية مرفوعة من شهر 12 ومكنش معايا أي محامي لأني تنازلت عن كل القواضي مقابل قضية جنائية كان رفعها عليا”.

وأضافت: “من كتر سذاجتي افتكرت إن القضية قديمة، وطلبت من الأب التحقق من ده، وكان رده لأ، كل حاجة قديمة خلصت، واتضح أنه رفع رؤية من شهر 12، واتحكم فيها والاستئناف خلص، وأنا معرفش طب ليه في إيه.. ليه تشوف البنت في نادي أو مركز شباب؟.

وتابعت ميما شامي: ومن يومها بنروح أنا والبنت مركز الشباب، وهو مش بيروح وحجته أنه مش عايز يبهدل البنت، والسبب الرئيسي هو الشهرة والتريند، ومن يومها لا راضي يشوف في النادي، ولا يتنازل عن القضية.. كلفني أني أشوف حل قضائي مع محامي، وحصل وكتبنا صيغة جديدة، لكن للأسف النادي مرفوض وإمضائه على ورق للتنازل مرفوض.

وأضافت ميما شامي: النتيجة اللي بتتقال وبتنزل صور قديمة للبنت، وقد إيه نفسه يشوفها ومش عارف، وأنا كلامي تعالي النادي أو تعالى عند ماما، وهات ما يثبت برؤية البنت، للعلم شافها أكثر من مرة في النص من غير ورق ومن غير نادي.

واستكملت ميما شامي: آخرهم أول ما رجع من السفر، ومردتش اعترض مع خوفي الشديد من الفيروس المُحتمل يكون حامله، وهو راجع من جنوب إفریقا، وابنته مريضة صدر مُزمن، وكان بيهدد من فترة أنه هيلجأ للسوشيل ميديا.. للأسف الحرب ده اللي مش معروف سببها، محدش بيدفع ثمنها غير ميما الصغيرة.

وأضافت: ” الأمور وصلت لأنه بيتكلم مع أمهات أصحاب ميما في المدرسة وبلاقي ناس قاعدة بتتكلم معايا وعليى بنتي في أدق التفاصيل وأتمنى عدم الضغط عليا بسبب الصور في أي حاجة تخص ميما عشان بلاش اضطر أرد”.

واستطردت: “كل اللي معاه رقمي يدخلي يكلمني في خصوصية بنتي والموضوع دلوقتي في القضاء عشان مصلحة البنت”.

وتابعت: “اتركوني أعيش في سلام وهدوء أنا وبنتي وأمي ومش عايزة أي حاجة لأن أنا لست بالذكاء الكافي للتحدث في السوشيال ميديا، ومبعرفش ألعب ألاعيبها خالص وممكن أكون بعك”.

حديث ميما الشامي كان ردا على ما كتبه خالد عليش عبر حسابه بموقع “إنستجرام” حيث كتب: “في موقف حصل في اخر 2015 عمري ما انساه كنت راكن عربيتي في مكان وكنت داخل مستشفى بخلص فيها ورق في مصر الجديدة خرجت لقيت الونش شال العربية وداها مكان تاني ودمر الكبوت من قدام وحك العربية من معظم الأماكن”.

وذكر: “كنت راجع البيت مش طايق نفسي حرفيا بس أول ما فتحت باب الشقة ميما بصلتي وهي صغنونة كده وابتسمتلي أول ابتسامة مباشرة ليا فضحكتلها أنا كمان ونسيت كل اللي مضايقني”.

واستكمل: “أكتر حاجة مفتقدها هي الابتسامة البريئة دي وحضنها الدافي بصوابعها الصغنونة قبل النوم، ربنا يجمعني بيكي على خير دايما ويوفقني في أي قرار يخصك”.

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خالد عليش وميما الشامي تزوجا في ديسمبر 2013، وأنجبا طفلة، وقد انفصلا في نهاية العام الماضي، بعد زواج استمر 6 سنوات بعد خلافات كبيرة نشبت بينهما، ثم أقام حفل زفافه على الإعلامية ميرهان عمرو الشهر الماضي.

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