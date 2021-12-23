نور اللبنانية تقف أمام خالد النبوى لأول مرة فى مسلسل رمضانى

تقف النجمة اللبنانية نور أمام النجم خالد النبوى لأول مرة فى مسلسله الرمضانى المقبل "راجعين يا هوا"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتناول المسلسل العديد من المفاجآت للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلامة ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.
مسلسل راجعين ياهوا"، بطولة خالد النبوى ونور، وأنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، وتبدأ نور تصوير دورها في العمل منتصف يناير المقبل.
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