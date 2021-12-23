سفير سلطنة عمان: مصر تحتضن الثقافة العربية منذ الأزل

شهد مسرح الهناجر أمس الأربعاء تقديم العرض المسرحي "رأس خارج القانون" لسلطنة عمان، ضمن عروض الدورة السابعة لمهرجان آفاق مسرحية والتي تستمر من 20 وحتى 26 ديسمبر الحالي، وقد حضر العرض سعادة عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية و نخبة من المبدعين المصريين والعرب وجمهور المهرجان، ولجنة التحكيم المكونة من من مصر د. سيد علي إسماعيل، الناقد يسري حسان، الفنانة القديرة حنان شوقي، د. محمد عبد العزيز.

والمخرج القدير عبد الغني زكي، مصمم الديكور فادي فوكيه، د. أحمد الدله، المخرج والكاتب منير راضي (العراق)، ومن المغرب الناقدة والصحفية بشرى عمور، والمخرج هشام السنباطي مؤسس ور ئيس المهرجان.

وعبر سفير سلطنة عمان في كلمة أعقبت العرض المسرحي " رأس خارج القانون" عن سعادته بمشاركة فرقة مسرح هواة الخشبة في جمهورية مصر العربية واصفا اياها بالشقيقة.

وتابع الرحبي "هذه العاصمة الثقافية الفنية التي تحتضن الثقافة العربية منذُ الازل وأن تشارك مسرحية عُمانية بوجوه معروفه قدمت وحققت بدءا من كاتب المسرحية إلى ممثلتها المعروفه التي قدمت تجارب تستحق التقدير والاشاده وأن يتم أختيار سلطنة عُمان ومسرحية (رأس خارج القانون ) لتكون ضيف شرف في هذا المهرجان المسرحي الذي تشارك به العديد من الفرقة المسرحية من مصر وخارج مصر دول عربية آخرى شقيقة له دلالة ومعنى على رصانة هذا النص ورصانة الممثلة وسمعت تطور المسرح في عُمان على الرغم الامكانيات في الحقيقة المحدودة ولكن ما نشاهده من تواجد عمان على صعيد المسرح في عُمان يفرح ويبشر بخير ويعبر عن قدرة شبابية هائله في كل مناحي الثقافية والفنية والفكرية ، عُمان هذه جيناتها ، جينات ابنائها و انسانها الذي قدم هذه الابدعات فهو مصدر سعادة لنا جميعاً.

وأوضح الرحبي: ونحن هنا نمثل عُمان دبلوماسياً نعطي اهتماما بالجانب الفني والثقافي ونعتبره القوى الناعمة التي أصبحت اليوم اكثر اهمية بعد ان كانت على مدى التاريخ مهمة ، ونحن القوى الناعمة العمانية نقدمها في مجال الحب والسلام و تسامح وهذا ما عرفت به عُمان.

وأضاف : مشاركة الوجوه الشابة العمانية بهذا المسرح اليوم الاربعاء الذي نال الإعجاب والثناء والحضور الكبير ، بما عرفناه عن هذه الفرقة مما قدمت وحققت و بما عرفناه عن كاتب النص الأستاذ عبدالرزاق الربيعي وهو الفنان المثقف والكاتب والشاعر والصحفي و أيضا ممثلتنا علياء البلوشي ومخرج العمل بكل تأكيد خليفة الحراصي وجميع المشاركين فيه من مسرح هواة الخشبة اتمنى لهم لكل التوفيق وأن يتوجوا بالجوائز كما يسعدني أن أكون حاضرا بينكم و مؤازر كل جهد شبابي الذي يحط على هذه الارض الطيبة مصر ، أرض الكنانه التي تربطنا بها علاقات ممتازة ورائعه وحقيقة تعاون وزارة الثقافة وتعاون المؤسسات الثقافية والاعلامية مع جهد سفارة السلطنة عُمان محل تقدير واحترام منا جميعا.

مسرحية رأس خارج القانون" لفرقة مسرح هواة الخشبة، المسرحية من تأليف الشاعر والكاتب عبدالرزّاق الربيعي، وإخراج الفنان خليفة الحراصي، أداء الفنانة علياء البلوشي.

تقام الدورة السابعة لمهرجان آفاق مسرحية تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وبدعم قطاع شئون الانتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ومركز الهناجر للفنون برئاسة المخرج شادي سرور، و تترأسها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ومهداة لفنانة القديرة رجاء الجداوي.

تقدم العروض علي مسرح " الهناجر" بدار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الحالي، بمشاركة 14 عرض مسرحي من بينها 6 دول عربية ويمثل مصر بها 7 عروض مسرحية في مجالات مسرح ذوي الهمم والطفل والمونودراما والديودراما والعروض القصيرة والطويلة .