ساندي تتعرض للسرقة في فرنسا (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت المطربة ساندي للسرقة في فرنسا وفقدت كل متعلقاتها الشخصية.

ونشرت ساندي فيديو عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، من داخل سيارة، ويظهر فيه زجاج السيارة مكسورا، وقالت: “اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينج اتسرقت علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان.. عمار يا مصر”.

وطرحت ساندي مؤخرًا، أغنية “رسالة منك”، توزيع كريم عبد الوهاب، كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، والفيديو كليب من إخراج ساندي.

تقول كلمات الأغنية: “يوم جديد من غير ما اسمع بصوتك صباح الخير من غير ما أشوف رسالة منك بتقولي قومي وحشتيني قلبي فيه الخير استحمل بعادك آه”.

يذكر أن ساندي كشفت خلال الفترة الماضية عن تجربتها مع سمكري البني آدمين، وتسببه لها في إصابة أضرت بعمودها الفقري، واستندت إلى تحذيرها منه قبل عامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أحدا لم يلتفت إلى ما قالته وقتها.

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