أسرار النجوم: أتذكرون الفنانة أمل إبراهيم .. اتفرج كيف غدرت بها السنين والمفاجأة في الشخصية التي كانت سبباً في اعتزالها الفن | اتفرج الفيديو

الرياض - محمد الاطلسي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة أمل ابراهيم بعد غياب طويل عن الشاشة، وقد لاحظ الجمهور تغير كبير في شكلها وملامحها مما أثار تساؤلات الكثير من المتابعين، كما انتشر فيديو لها اثناء استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث ظهرت الفنانة أمل ابراهيم، خلال استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، بوزن قليل كثيرا عن ما كانت عليه وملامح متغيرة تماما، فكشفت سر تغير شكلها وسبب ابتعادها عن الفن.

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حيث كشفت الفنانة أمل إبراهيم عن سر غيابها عن الساحة الفنية لسنوات، مشيرة إلى أنها تمكث في منزلها وأكدت أنها هي من قررت الاعتزال والابتعاد عن طريق الفن.

وقالت: “قررت إني لما ربنا يحققلي الطريق اللي أنا ماشية فيه هقول كفاية لأني تعبت بقى”، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”.

سبب تغير شكل أمل ابراهيم

وعن سبب تغير شكلها وإنقاص وزنها بطريقة ملحوظة، علقت قائلة: “كنت بعمل ريجيم وعملته غلط، في البداية كنت أصوم اثنين وخميس كل أسبوع ثم بدأت في الصيام طيلة الشهر وبعد ذلك أصوم أغلب أيام العام دون الرجوع إلى طبيب”.