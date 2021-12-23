“بحبك فوق الخيال”.. رسالة كندة علوش لـ عمرو يوسف في عيد ميلاده

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة كندة علوش رسالة لزوجها الفنان عمرو يوسف بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ41 عاما.

نشرت كندة علوش مجموعة من الصور لها هي وعمرو يوسف عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، وعلقت كاتبة: “أحبك فوق الكلمات والخيال .. أحب كل ثانية نقضيها معًا حتى الصامتة..كوني زوجتك نعمة لا تصدق، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي..وفق الله كل احلامك وبارك فيك بكل ما تستحقه..حبيبي وروحي وكل حاجة في حياتي ربنا يخليك ويسعدك ومايحرمنيش منك.. بحبك”.

من ناحية أخرى، بدأ مؤخرا على منصة “شاهد” عرض أحدث أعمال كندة علوش وهو مسلسل “ستات بيت المعادى”المأخوذ من مسلسل Why Women Kill، وتدور أحداثه فى 12 حلقة، حول ثلاث نساء متزوجات فى منزلٍ واحد ضمن فترات زمنية مختلفة ومتباعدة، ويجمع بينهن قاسم مشترك واحد هو اضطرارهن إلى اتخاذ قرارات مصيرية متشابهة بهدف التغلب على التحديات والمتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية.



مسلسل “ستات بيت المعادى” من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

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