فن ومشاهير

أسرار النجوم: بعد 20 سنة .. ظهور مفاجئ لنجل نور الشريف في مسلسل « الحاج متولي ».. والصدمة في مهنته الحالية؟

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الرياض - محمد الاطلسي - منذ 20 عاماً، نال الطفل أيمن محمد أيمن شهرة واسعة بسبب ظهوره مسلسل "الحاج متولي" فكيف أصبح الطفل أيمن اليوم؟

اليوم وبعد مرور سنوات طويلة تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لأيمن الذي أصبح شاباً ولاحظ الجميع تغيرا كبيرا في شكله.

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وظهر أيمن في الصورة أمام أحد المطارات حيث يعمل حاليا في مجال الطيران بعد أن ابتعد عن مجال التمثيل.

وجسد أيمن في مسلسل "عائلة الحاج متولي" دور الطفل سمير، ابن نور الشريف واختفى عن الأضواء منذ ذلك الحين.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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