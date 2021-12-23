أسرار النجوم: زواج الفنانة مي عز الدين من هذا الشخص يفجر الإنترنت .. اتفرج ردة فعلها المفاجأة والغير متوقعة؟!

الرياض - محمد الاطلسي - اعاد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول احتفال الممثلة المصرية مي عز الدين قبل أشهر بعيد ميلادها الـ 41، التي امتلكت شهره كبيره منذ دخولها الوسط الفني عام 2001. مي عز الدين هذا هو اسمها الفني، أما الحقيقي فهي ماهيتاب حسين عز الدين، ولدت في الإمارات وظلت بها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، وهي حاصلة على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، قامت بتمثيل العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني.

وكانت بدايتها في فيلم “رحلة حب”، مع النجمين محمد فؤاد وأحمد حلمي، عُرفت بملامحها الطفولية البريئة الهادئة، أما آخر أعمالها سينمائيًا فقد كان “الفلوس” عام 2019، وظهرت فيه ضيفة. المُفاجئ للجمهور هو عدم زواج مي عز الدين حتى الآن، فقد خطبت مرة واحدة من لاعب كرة القدم المصري السابق محمد زيدان لمدة 4 أشهر فقط وانفصلا سريعا.

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وعن هذا الأمر قالت عز الدين في أكثر من تصريح تلفزيوني إن سبب عزوفها عن الزواج حتى الآن لأنها تتمتع بشخصية صعبة، وعلقت:” متطلباتي في الزوج صعبة جدًا، كما أنني لن أترك عملي لإرضاء زوجي”. أما خطيبها السابق زيدان فأرجع سبب الانفصال لاختلاف في وجهات النظر بينهما نتيجة ظروف عملها بمجال الفن. ولاحظ المتابعون أيضا وجود بودي جاردات دائمًا إلى جانب مي، حتى أكدت في أحد التصريحات أن والدتها تخشى عليها لهذا لديها حراسة خاصة. واعترفت مي في وقت سابق بأنها تعرضت للاكتئاب مراراً في حياتها لكنها تخاف خوض تجربة تناول المهدئات أو العقاقير الخاصة بالاكتئاب.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها “عمر وسلمى 1 2 3، اللمبي 8 جيجا، كيمو وأنتيمو، خيانة مشروعة، جيم أوفر، البرنسيسة بيسة، آدم، الحقيقة والسراب، دلع بنات، حالة عشق، رسايل”.