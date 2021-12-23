أسرار النجوم: أحمد زكي رفض يبوس هذه الفنانة الشهيرة رغم إصرار المخرج و موافقتها .. لن تصدق من هي والمفاجأة في رد فعلها؟

الرياض - محمد الاطلسي - روت فنانة شهيرة حكاية أول عمل سينمائي لها كان عام 2000 بعد أن رشحها المخرج داوود عبدالسيد، لأداء دور هناء في فيلم "أرض الخوف" أمام الفنان الراحل أحمد زكي. وكشفت الفنانة زينة عن علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، حيث كان أول عمل سينمائي لها بعد أن رشحها المخرج داوود عبد السيد لأداء دور «هناء» في فيلم «أرض الخوف» أمام زكي.

وقالت زينة في لقاء سابق مع برنامج “أسرار النجوم”، إنجي علي : "أحمد زكي كان رافضا في البداية أن أعمل معه في الفيلم وكنت صغيرة عندي 14 سنة، ورفضه كان خوفا عليّ وخصوصا أنه كان هناك قبلة في الفيلم وأصر على تنفيذها المخرج الكبير داوود عبدالسيد ولكن زكي رفض جدا، ولما سألني (هل توافقين على تقديم هذه القبلة) قلت له طالما منك لن أرفضها بالتأكيد، ولكنه أصر على عدم تنفيذها". وأضافت: "قلت له أيضا أنا ممكن أتجوزك وأخليك تعيش في بيت وليس في فندق وأخلي بالي منك، وشعرت أني أقل حاجة أقدمها له بعدما قدم لنا فنا عظيما، وهو كان يحكي لي كل حاجة عن حياته وعلاقته بالفنانين، وكان عارف مين يحبه جدا، وكان حنينا جدا وأب لكل الناس وكان يمنحني أموال لما أتي البلاتوه لكي أحضر حلويات، وكان يعرف أهلي ويحدثني دائما في عيد ميلادي ويهنأني وكنت أستغرب من أكون لكي يتذكرني".

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة بطولة مسلسل "كله بالحب" الذي نافست به ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم مثل أحمد السعدني وهالة فاخر وصابرين ومصطفى درويش وريم البارودي ومحسن منصور وسامر المصري وآخري