حورية فرغلي: عملت 4 عمليات كل واحدة 12 ساعة ولسة فاضل عملية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن حالتها الصحية والفترة الماضية حيث أجرت أكثر من عملية في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية.

قالت فرغلي في حوار لها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” المذاع على شاشة MBC مصر “ياريت الناس ميتكلموش في الحكاية دي لأن أنا مكنش المفروض اصور أنا جيت من أمريكا عاملة 4 علميات كل واحدة 12 ساعة ”

وتابعت “كان لسة في ورم شوية بس كنت عايزة اثبت للناس اني كويسة وكان ضرورة علشان يخرجني من الأزمة ولسة فاضلي عملية كمان”

يذكر أن حورية فرغلي تشارك في بطولة مسلسل “أيام” مع رياض الخولي، شيري عادل، لقاء سويدان وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف سماح الحريري ومن إخراج محمد أسامة

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