شبيه رشدي أباظة يكشف كواليس تقديمه السيرة الذاتية للفنان الراحل (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف محمد مؤمن شبيه رشدي أباظة عن تعاقده في وقت سابق على عمل فني يحكي سيرة الراحل رشدي أباظة

قال أيمن أثناء حواره مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى أنه تعاقد عام 2004 على تجسيد شخصية رشدي أباظة ولكن تم إلغاء العمل بسبب وفاة فكري أباظة

وعن تفاصيل العمل قال “الأستاذ فكري أباظة أخو رشدي أباظة كان كاتب قصة رشدي أباظة وكان هيعملها وعرفت من التلفزيون وجبت الرقم وكلمته قلتله أنا شبهه وياريت اعمله”

وتابع “قالي احنا اختارنا البطل بس في أماكن تانية قلتله لا مش هينفع أنا أكثر شبهاً من أي حد هيعمله واتصل بيا بعد اسبوع ورحتله ولما شافني انبهر واتصل بالمخرج ورحناله بيته وبدأنا نشتغل”

وأضاف “كنت بروح لوكيشن التصوير معاه علشان اتعود”

وعن احترافه للتمثيل قال أنه سأل عن إمكانية حضور ورش للتمثيل ولكن لم يرغب فكري أباظة في أن يراه أحدًا.

وعن سبب إلغاء العمل قال أن عقب وفاة فكري أباظة توقف المشروع

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