هيفاء وهبي ترقص في حفل خطوبة شقيقتها هنا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وهي ترقص مع شقيقتها “هنا” في حفل خطوبة الأخيرة على الشاب إيدي بارودي بحضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين.

ووثقت النجمة اللبنانية مختلف اللحظات الجميلة التي تميز بها حفل الخطوبة، فقد ظهر الخطيبان وهما يقطعان التورتة ويرقصان فرحا فضلا عن نشر صور عائلية.

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كما حرصت هيفاء وهبي على تسليط الضوء على إطلالة شقيقتها هنا، إذ اختارت فستانا أحمر قصيرا يبرز مقومات جسمها، فيما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل الذي أضاف المزيد من الرونق والجاذبية على إطلالتها.

ورجح عدد من المتابعين أن يكون منزل هيفاء وهبي قد تحول إلى صالة خاصة للاحتفالية من خلال وضع عدد من الترابيزات التي خصصت لمشروبات الضيافة، وأخرى لتناول العشاء العائلي.

الجدير ذكره، أن هنا تعتبر الشقيقة المقربة جدًا من الفنانة هيفاء وهبي، وقد حرصت الأخيرة على تقديم التهنئة للأولى بعيد ميلادها قبل أيام، إذ علقت قائلة: “أختي هانو.. كل سنة وأنتي بخير يا أجمل أخت في الدنيا أنا محظوظة إن لدي أخت محبة مثلك. يجب أن تشكريني لأنني شقيقتك الكبرى.. أنت العالم بالنسبة لي.. أرسل لك حبي وقبالتي”.

في السياق نفسه، نشرت الفنانة هيفاء وهبي منذ أيام جلسة تصوير جديدة لها بعد مشاركتها في حفل اختيار ملكة جمال لبنان.

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